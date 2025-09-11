Демонстрации против политики правительства привлекли почти 200 тыс. человек по всей стране

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Число полицейских и жандармов, пострадавших во Франции в ходе столкновений с демонстрантами на акциях протеста 10 сентября, достигло 34. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на обновленные данные МВД республики.

Также, согласно уточненной статистике, 675 человек были задержаны, из них 549 оставлены под стражей. Число задержанных в Париже достигло 280, из них 183 остались под стражей.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо сообщил на пресс-конференции вечером 10 сентября, что демонстрации против политики правительства привлекли почти 200 тыс. человек по всей стране. Также он заявил, что стражам порядка удалось провести около 50 операций по "разблокированию" различных объектов на территории страны, в том числе дорожных развязок и складов. По его словам, власти смогли "добиться провала тех, кто хотел заблокировать страну".