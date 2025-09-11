Вертолетное подразделение, по данным издания, может выполнять задачи по охране польского неба сроком до трех месяцев

ПРАГА, 11 сентября. /ТАСС/. Чехия готова направить Польше три вертолета и до 150 военнослужащих для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

С просьбой оказать содействие в охране национального воздушного пространства от проникновения БПЛА, согласно информации агентства, Польша обратилась к Чехии. Специально оборудованные вертолеты Mi-171 чешских ВВС помогут польской армии в обеспечении безопасности европейского воздушного пространства на малых высотах.

Вертолетное подразделение, по данным ČTK, может выполнять задачи по охране польского неба сроком до трех месяцев. Руководство Чехии в реакции на инцидент с БПЛА в Польше выразило этой стране поддержку и заявило о необходимости усилить ПВО на восточной границе Евросоюза и НАТО.