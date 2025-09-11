Британия наладит массовое производство БПЛА для нужд ВСУ

Реализация планируется в рамках проекта Octopus, уточнили в МО Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Великобритания начнет массовое производство перехватывающих БПЛА для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны Соединенного Королевства.

Как отмечается, в рамках проекта под названием Octopus "в Великобритании будет массово выпускаться новейший передовой перехватывающий беспилотник для системы противовоздушной обороны". "Цель проекта - наладить производство тысяч таких беспилотников ежемесячно для поставок Украине в поддержку ее продолжающейся борьбы".

О подписании соглашения об обмене технологиями, на основании которого планируется реализовывать этот проект, должно быть объявлено 11 сентября на оборонной выставке в Лондоне.

БПЛА, о которых идет речь, были разработаны на Украине при поддержке Великобритании. Их стоимость, заметили в Минобороны королевства, составляет всего 10% от стоимости тех атакующих беспилотников, для перехвата которых они используются.