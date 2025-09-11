Субсидии не соответствуют регламенту Евросоюза, следует из постановления

БРЮССЕЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Европейский суд юстиции в Люксембурге признал государственные субсидии Венгрии для расширения ее АЭС "Пакш" не соответствующими регламенту Евросоюза. Об этом говорится в постановлении суда.

"Суд юстиции отменяет решение суда общей юрисдикции и аннулирует решение Еврокомиссии об одобрении государственной помощи Венгрии на строительство двух новых ядерных реакторов на АЭС "Пакш", - указано в документе.

В суде пояснили, что ЕК перед вынесением решения об одобрении помощи должна была не только проверить, соответствует ли инициатива регламенту ЕС о государственной помощи, но и убедиться, что "заключение контракта на строительство двух новых реакторов соответствует регламенту ЕС о госзакупках".

Тем самым суд удовлетворил поданную Австрией апелляцию и изменил вердикт о соответствии праву ЕС российско-венгерского соглашения по финансированию строительства АЭС "Пакш-2" за счет кредитных средств. Ранее Вена уже предприняла попытку оспорить это решение, утверждая, что финансирование проекта за счет российского кредита нарушает правила Европейского союза. В 2022 году суд отклонил поданный иск, однако Вена впоследствии подала апелляцию.

О станции в Пакше и санкциях США

Ранее, во второй половине ноября 2024 года, Соединенные Штаты ввели санкции против Газпромбанка, через который осуществлялись расчеты между Венгрией и Россией за поставки нефти и газа, а также за строительство второй очереди АЭС в Пакше. Москве и Будапешту пришлось искать альтернативные способы оплаты. Кроме того, 10 января США объявили о масштабном пакете санкций в отношении российского нефтегазового сектора, а также руководства Росатома, включая гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева.

Решение по нефти и газу было найдено, а по финансированию строительства АЭС в Пакше его найти не удавалось. Из-за этого строительство двух новых энергоблоков в Пакше в последние месяцы простаивало. Венгрия попросила администрацию президента США Дональда Трампа отменить санкции против Газпромбанка, который выступает гарантом финансирования проекта "Пакш-2".

В Пакше действует АЭС, построенная советскими специалистами еще в 1980-е годы. На нее приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.

Одновременно идет строительство ее второй очереди - пятого и шестого энергоблоков по проекту "Пакш-2", разработанному Росатомом. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в 12,5 млрд евро и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 в начале 2030-х годов мощность энергетического ядерного комплекса в Пакше возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт. При этом доля электроэнергии, вырабатываемой атомными станциями, достигнет в энергобалансе страны 70%.