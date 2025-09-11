МИД КНР надеется на урегулирование разногласий по БПЛА между РФ и Польшей

Важно решить конфликт путем диалога и консультаций, указал официальный представитель китайского дипведомства Линь Цзянь

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Китай надеется на урегулирование разногласий по БПЛА между Россией и Польшей путем диалога и консультаций. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай надеется, что заинтересованные стороны надлежащим образом урегулируют возникшие разногласия путем диалога и консультаций", - отметил дипломат.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".