Орбан: венгерская оппозиция хочет ориентировать страну на войну

По словам премьер-министра, противники действующей власти продвигают концепцию, направленную на Украину и прием нелегальных мигрантов

БУДАПЕШТ, 11 сентября. /ТАСС/. Лидеры венгерской оппозиции продвигают концепцию милитаристской, а также ориентированной на Киев и прием нелегальных мигрантов страны. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Для нас выбор очевиден: конкурентоспособная, независимая, дружественная к семьям, мирная и безопасная Венгрия, а не управляемая Брюсселем, обложенная непосильными налогами, промиграционная, провоенная, ориентированная на Украину страна, которую продвигают [глава оппозиционной партии "Тиса"] Петер Мадьяр и [евродепутат от оппозиционной Демократической коалиции] Клара Добрев", - привел слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в X.

Очередные парламентские выборы в Венгрии намечены на апрель 2026 года. С начала 2025 года "Тиса" опережает правящую партию "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Орбана в большинстве опросов общественного мнения.

Ранее правительство Венгрии неоднократно сообщало о стремлении руководства ЕС привести к власти в стране лидера "Тисы", который пользуется покровительством лидера фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Будапешт отмечал, что Брюссель намерен оказывать финансовую поддержку венгерской оппозиции через различные фонды и НПО, как это делали США при администрации Джо Байдена.