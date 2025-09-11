Ограничения не связаны с проведением учений "Запад-2025".

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Польско-белорусская граница будет закрыта на неопределенный срок, мера не привязана к датам учений "Запад-2025". Об этом заявил в эфире радиостанции TOK.FM глава МВД Польши Марчин Кервиньский.

"Я хочу подчеркнуть, что это не временное закрытие [границы] на период проведения учений "Запад-2025". Граница закрывается на неопределенный срок и будет открыта только тогда, когда ситуация позволит обеспечить полную безопасность", - сказал он. В то же время, министр подчеркнул, что польские власти "не собираются держать границу закрытой ни дня, не имея на то необходимости".

9 сентября польский премьер Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом белорусско-российских учений "Запад-2025". На следующий день Кервиньский подписал соответствующее распоряжение. Согласно ему, мера касается обоих направлений - въезда и выезда - как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать "до дальнейшего уведомления". В МИД Белоруссии назвали это решение Варшавы безосновательным и антинародным.