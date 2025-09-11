Президент Казахстана посетит Россию с государственным визитом в ноябре

АСТАНА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках государственного визита в Россию в ноябре 2025 года примет участие в форуме межрегионального сотрудничества двух государств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

"Государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию запланирован в ноябре этого года. В рамках визита ожидается участие главы государства в форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - проинформировали в пресс-службе.