Катарская столица в сотрудничестве со своими партнерами намерена привлечь израильского премьер-министра к ответственности и положить конец его безрассудным и неразумным действиям

ДОХА, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Катара назвало "безрассудными" заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинившего Доху в укрывательстве террористов на своей территории. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в соцсети X.

"Государство Катар самым решительным образом осуждает безрассудные заявления премьер-министра [Израиля] Биньямина Нетаньяху, касающиеся размещения на катарской территории офиса [палестинского движения] ХАМАС", - отмечается в тексте. В МИД расценили слова Нетаньяху как "постыдную попытку оправдать трусливое [израильское] нападение на территорию Катара". Во внешнеполитическом ведомстве эмирата напомнили, что открытие офиса ХАМАС в Дохе "состоялось в рамках посреднических усилий [в переговорном процессе], запрошенных у Государства Катар Соединенными Штатами и самим Израилем". Этот офис, подчеркнули в министерстве, "сыграл ключевую роль в успехе нескольких операций по обмену [израильских заложников] и перемирий [в секторе Газа], которые были высоко оценены международным сообществом".

В МИД добавили, что Доха в сотрудничестве со своими партнерами намерена "действовать, чтобы привлечь Нетаньяху к ответственности и положить конец его безрассудным и неразумным действиям".

10 сентября Нетаньяху заявил, что удар Израиля по Дохе был столь же обоснован, как и военная кампания США в Афганистане, начатая после терактов 11 сентября 2001 года. По его мнению, в современной истории Израиля прямым аналогом атаки 11 сентября является нападение, совершенное радикалами из ХАМАС 7 октября 2023 года. По версии премьера, нанося удар по Дохе с целью устранения руководства ХАМАС, Израиль "действовал в том же духе", что и США в 2001 году. Согласно утверждению Нетаньяху, Катар "предоставляет убежище, укрывает террористов, финансирует ХАМАС".