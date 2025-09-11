Все, кто поощряет насилие, преследует людей с отличными взглядами и ищет возможность навязать отвратительную идеологию, являются соучастниками убийства Чарли Кирка, отметил Михаил Кавелашвили

ТБИЛИСИ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что американский активист консервативных взглядов Чарли Кирк, застреленный 10 сентября, стал жертвой либерального фашизма.

"Убийство Чарли Кирка - ужасное происшествие, которое, безусловно, связано с его консервативными взглядами, его критикой псевдолиберальной идеологии, его оппонированию ЛГБТ-пропаганде (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено - прим. ТАСС). Кирк стал еще одной жертвой либерального фашизма. Еще больше ужасают циничные комментарии сторонников псевдолиберальной идеологии в ответ на это ужасное происшествие", - написал Кавелашвили в X.

Президент добавил, что "все, кто поощряет насилие, преследует людей с отличными взглядами и ищет возможность навязать отвратительную идеологию, являются соучастниками убийства Чарли Кирка".

В Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете. Он был госпитализирован, но спасти его не удалось. Президент США Дональд Трамп позднее сообщил, что Кирк умер. 31-летний активист был сторонником Трампа и придерживался консервативных взглядов.