В Минобороны королевства отметили, что наращивание поставок возможно лишь при использовании средств, заложенных на следующий год

ГААГА, 11 сентября. /ТАСС/. Нидерланды ускорят поставки вооружений Украине, перенеся часть бюджета, выделенного на военную помощь Киеву, с 2026 года на текущий. Об этом говорится в заявлении министерства обороны королевства.

По его данным, с 2022 года на военные нужды Киева Нидерланды выделили около €13,6 млрд, из которых почти €8,7 млрд уже реализованы к 31 августа этого года. Суммарно помощь включает три направления: €2,4 млрд составили поставки из арсеналов армии Нидерландов, €6,1 млрд - закупки вооружений в промышленности, еще €179 млн направлены через фонды НАТО.

В ведомстве подчеркнули, что наращивание поставок возможно лишь при использовании средств, заложенных на помощь Украине на следующий год, а также при ускорении работы оборонных предприятий. На этом фоне Нидерланды вместе с партнерами по ЕС и Киевом планируют совместное производство беспилотников и других систем.

Кроме поставок вооружений, Гаага продолжает участвовать в обучении украинских военных. С 2022 года при поддержке Нидерландов подготовку прошли около 60 тыс. военнослужащих ВСУ. Нидерландские инструкторы также задействованы в программах подготовки в Германии и Румынии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее неоднократно заявляла, что зарубежные вооружения не станут панацеей, способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами".