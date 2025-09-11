Токаев: в Казахстане не обсуждается установление парламентской республики

Определяющая модель "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство" по-прежнему сохраняется, указал лидер республики

АСТАНА, 11 сентября. /ТАСС/. Обсуждение установления парламентской республики в Казахстане не ведется. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Я буду предельно откровенен: суть реформы состоит в дальнейшем укреплении институциональной базы нашей политической системы. Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит. Наша определяющая модель "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство" по-прежнему сохраняется. Предложение провести национальный референдум вновь демонстрирует постоянство этого принципа. Мы должны принимать только консолидированные решения в вопросах, касающихся будущего страны. Поэтому я всегда предварительно анонсирую предстоящие политические планы", - приводит слова президента Казахстана его пресс-служба.

В январе Токаев, отвечая на вопрос о возможной реформе власти и переходу к парламентской системе, сказал, что парламентская система управления государством на постсоветском пространстве показала себя не с лучшей стороны, а события в Грузии это доказывают. Он высказал уверенность, что "президентская форма правления сейчас и в ближайшем будущем наиболее оптимальна для Казахстана".

Токаев, выступая с ежегодным посланием к народу Казахстана 8 сентября, предложил сформировать однопалатный парламент вместо двухпалатного. Президент отметил, что вопрос должен быть вынесен на референдум, который может состояться в 2027 году. По словам главы государства, в случае одобрения поправок к конституции однопалатный парламент должен избираться по партийным спискам. Сам Токаев до 2019 года возглавлял Сенат (верхняя палата).

В Сенате парламента заседают по два депутата от каждого региона Казахстана, от городов республиканского значения и столицы. 10 депутатов назначаются президентом, в том числе 5 по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Половина сенаторов переизбирается каждые три года, полный срок полномочий - шесть лет. В Мажилисе 98 депутатов, 69 из которых выбирают по партийным спискам, а 29 - по одномандатным округам при всеобщем тайном голосовании.