Сроки возобновления работы пунктов пропуска на белорусско-польской границе Варшава сообщит дополнительно

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Польши уведомили белорусскую сторону о предстоящем с 12 сентября закрытии оставшихся действующих пунктов пропуска на границе. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"Сегодня в Госпогранкомитет поступило официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша о закрытии с 01:00 12 сентября по белорусскому времени (совпадает с московским - прим. ТАСС) оставшихся действующих международных пунктов пропуска на белорусско-польской границе. Сроки возобновления работы пунктов пропуска польская сторона обязуется сообщить дополнительно", - говорится в тексте пресс-службы.

По ее данным, за 12 часов до закрытия польских пунктов пропуска в очереди находится около 2 000 автомобилей. "По состоянию на 12:00 перед погранпереходами "Тересполь" ("Брест") и "Кукурыки" ("Козловичи") находится 1 600 легковых, 300 грузовых машин и 70 автобусов. Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через "Тересполь" ("Брест"), его контрольные службы выполнили норму по пропуску всего на 26%. Наибольшее количество грузового транспорта ожидает въезда в Польшу перед "Кукурыками" ("Козловичи") - 300 единиц. Польские контрольные службы за сутки оформили 63% большегрузов от нормы", - уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что белорусские пограничники в настоящее время принимают все возможные меры для оперативного оформления находящихся в очередях граждан, которые пытаются пересечь границу до закрытия движения польской стороной.

В свою очередь официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский пояснил, что закрытие границы Польшей затронет автодорожные пункты пропуска "Брест" - "Тересполь" и "Козловичи" - "Кукурыки", а также четыре железнодорожных пункта пропуска "Гродно" - "Кузница Белостокская", "Берестовица - Зубки Белостокские", "Свислочь" - "Семеновка" и "Брест" - "Тересполь". "Свои действия польская сторона осуществляет под предлогом необходимости обеспечения общественной безопасности, используя соответствующий пункт договора между правительствами Беларуси и Польши по вопросу пограничных переходов", - рассказал он.

9 сентября польский премьер Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом белорусско-российских учений "Запад-2025". В МИД Белоруссии назвали это решение Варшавы безосновательным и антинародным.