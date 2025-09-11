Параллельно с апелляцией на решение молдавского суда, задействуются механизмы ООН, сообщил адвокат Уильям Жюлье

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Иностранные адвокаты главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул считают, что она преследуется по политическим мотивам, и сторона защиты намерена привлечь международные инстанции к судебному процессу.

"На мой взгляд, оно [дело] совершенно точно имеет политический характер. Очевиден целый ряд нарушений фундаментальных прав госпожи Гуцул, которые проявляются как на стадии расследования, так и на стадии судебного процесса. Нарушаются ее права на эффективную и действенную защиту <...>. Вместе с моим коллегой Гонсало Бойе и адвокатами в Молдавии мы обратимся к международным организациям. Параллельно с апелляцией на решение молдавского суда, в которой мы также участвуем, мы задействуем механизмы ООН, чтобы обратить внимание на политический подтекст", - сообщил ТАСС адвокат Гуцул Уильям Жюлье.

