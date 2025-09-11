Парламентарий от оппозиционной итальянской партии "Движение "5 звезд" назвал выступление главы ЕК на сессии в Страсбурге насмешкой над европейцами, которые хотят мира

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Подготовленный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план перевооружения на сумму €800 млрд ведет Европу к войне, а ее выступление на сессии Европарламента в Страсбурге - это насмешка над европейцами, которые хотят мира. Такое мнение выразил евродепутат от оппозиционной итальянской партии "Движение "5 звезд" Данило Делла Валле.

"Ее речь была уклончивой и разочаровывающей, насмешкой над всеми теми гражданами, которые верят в ценности мира и устойчивого развития, - сказал он в интервью газете La Notizia. - Ее план перевооружения - это несмываемое пятно в европейской истории, потому что он ведет нас к войне и потому что отнимает ресурсы у социальной сферы и у самых уязвимых и бедных граждан, чтобы финансировать оружейные лобби".

По мнению Делла Валле, заявления главы ЕК в отношении украинского конфликта "подталкивают ЕС к войне с Россией". "Идет эскалация, и весьма плохо, что европейские институты, которые были созданы для поддержания мира в Европе, ведут нас прямиком к третьей мировой войне", - указал политик.

В своей речи 10 сентября глава Еврокомиссии, в частности, объявила о начале строительства Новой Европы, заявила о намерении взять под контроль военные расходы стран-членов, призвала к усилению контроля за соцсетями и телефонными переговорами в Европе во имя борьбы с педофилами, а также призвала страны ЕС "сбросить оковы единогласия", отказавшись от права вето в Совете ЕС, что многократно усилит власть Еврокомиссии.