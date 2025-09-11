Генсек организации Джасем аль-Будейви отметил, что ССАГПЗ поддерживает любые инициативы, направленные на окончание кризиса

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выступает за политическое урегулирование конфликта на Украине, приветствует любые инициативы в этом направлении. Об этом заявил генеральный секретарь организации Джасем аль-Будейви на пленарном заседании Стратегического диалога Россия - ССАГПЗ.

"Мы подтверждаем, что решение кризиса политическим путем во избежание дальнейшей эскалации является единственным способом урегулирования этого конфликта", - подчеркнул аль-Будейви. "Мы приветствуем любые инициативы, направленные на окончание этого кризиса", - добавил он.