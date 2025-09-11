Глава венгерской дипломатии также подчеркнул, что Будапешт "открыт для хороших отношений с Украиной, но никогда не поступится своими национальными интересами"

БУДАПЕШТ, 11 сентября. /ТАСС/. Полноценное членство Киева в Евросоюзе влечет за собой неприемлемые для стран сообщества риски его вовлечения в военный конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Венгерский народ принял четкое решение: членство Украины в ЕС противоречит экономическим интересам и интересам безопасности Венгрии. Стратегическое партнерство между ЕС и Украиной более реалистично. Членство несет неприемлемые риски, включая опасность втягивания ЕС в войну", - написал Сийярто в Х после встречи в Будапеште с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарасом Качкой.

Глава венгерской дипломатии также подчеркнул, что Будапешт "открыт для хороших отношений с Украиной, но никогда не поступится своими национальными интересами". По его словам, будущее двусторонних отношений зависит исключительно от Киева.

Сийярто перечислил список претензий к политике Киева со стороны Будапешта, в том числе лишение прав закарпатских венгров и наносящие урон энергобезопасности Венгрии нападения украинской армии на нефтепровод "Дружба".