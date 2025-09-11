В Италии считают, что к гибели Кирка привела преступная реакция на его слова

Словесное насилие и криминализация чужих мыслей могут разжечь темные мысли в нездоровых умах, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни

РИМ, 11 сентября. /ТАСС/. Гибель американского консервативного активиста Чарли Кирка, умершего после покушения, стала следствием нездоровой преступной реакции на его заявления. Такое мнение во время выступления в парламенте высказал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, добавив, что с идеологическим противником надо вести споры.

"Словесное насилие и криминализация чужих мыслей могут разжечь темные мысли в нездоровых умах, которые, подпитываемые ненавистью, могут подтолкнуть к преступным действиям, подобным тем, что привели к смерти американского блогера Чарли Кирка. Любой, кто думает отлично от того, как думаем мы, не может считаться врагом, но оппонентом, с которым следует вести споры", - прокомментировал министр.