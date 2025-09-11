Технические детали пытаются установить с помощью датчиков, которые показывают маршрут следования беспилотников, отметил Алексус Гринкевич

ВИЛЬНЮС, 11 сентября. /ТАСС/. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич призвал с осторожностью относиться к оценкам числа беспилотников, связанных с недавним инцидентом в Польше.

"Я бы сильно не доверял любым цифрам по количеству беспилотников, которые вы слышали. Датчики, которые у нас есть, покрывают маршрут [их] следования, с их помощью мы пытаемся установить технические детали, это позволит нам получить более полное понимание того, сколько их было. Но сегодня я не могу с какой-либо уверенностью вам заявить, было ли их 20 или 10", - сказал Гринкевич, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с руководством Литвы.

Он добавил, что сейчас военные специалисты сосредоточатся на анализе полученных с систем наблюдения данных, чтобы представить более конкретную оценку произошедшего.