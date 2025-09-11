Представитель американского президента Джон Коул подчеркнул, что страна хочет иметь полный состав диппредставительства в республике

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Посольство США в Минске может вернуться к работе в ближайшем будущем. Об этом заявил представитель президента США Джон Коул на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

"Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим", - цитирует агентство БелТА представителя президента США. Коул не назвал конкретных дат возвращения посольства, так как это пока лежит в плоскости переговорного процесса.