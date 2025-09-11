По словам главнокомандующего Объединенными силами альянса в Европе Алексуса Гринкевича, решение было принято после пролета беспилотника в воздушном пространстве республики

ВИЛЬНЮС, 11 сентября. /ТАСС/. НАТО начала предоставлять Литве данные по запускам беспилотников по территории Украины для предотвращения их вхождения в воздушное пространство балтийской республики. Об этом сообщил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

"В прошлом месяце Объединенное командование ВВС НАТО отправило сюда (в Литву - прим. ТАСС) группу для оценки противовоздушной обороны <...>. В результате в настоящее время командование предоставляет литовскому центру управления и оповещения более подробные указания и предупреждения о воздушных ударах по Украине, которые могут залететь [на территорию] Литвы", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Довиле Шакалене.

Гринкевич отметил, что этот шаг позволяет "улучшить интеграцию" внутри альянса. Решение было принято после пролета БПЛА в воздушном пространстве страны.

В начале августа Минобороны и МИД Литвы обратились к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой укрепить на восточном фланге альянса систему противодействия беспилотной опасности в связи с участившимися инцидентами с БПЛА. Вильнюс готов принять такие средства, даже если это будут нуждающиеся в тестировании экспериментальные системы.