Трамп передал в подарок Лукашенко запонки с изображением Белого дома

Президент Белоруссии сказал, что постарается "в долгу не остаться"

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Представитель президента США Джон Коул на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко передал ему подарок от американского президента Дональда Трампа - запонки, на которых изображен Белый дом - официальная резиденция президентов США в Вашингтоне. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Я уже выходил из Овального кабинета. Он (Трамп - прим. ТАСС) меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту [Лукашенко]", - рассказал Коул.

"Да, интересные запонки. С изображением Белого дома, - прокомментировал Лукашенко, рассматривая подарок. - Ну, я постараюсь в долгу не остаться".