Люди требуют выполнения решения горсовета годичной давности о докапитализации застройщика "Киевстрой" на сумму $2,56 млрд

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Несколько десятков человек, купившие квартиры от застройщика "Киевстрой" на стадии строительства, вышли на митинг у здания мэрии в центре Киева с требованием решить проблему с докапитализацией компании и возобновлением работ. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

По его сведениям, люди требуют выполнить решение горсовета годичной давности о докапитализации "Киевстроя" на сумму $2,56 млрд. Сообщается, что с митингующими планирует встретиться мэр города Виталий Кличко.

По данным украинских СМИ, "Киевстрой" прекратил строительство жилья, которое ждут порядка 40 тыс. семей, в феврале 2024 года. После серии акций протеста дольщиков горсовет Киева принял решение о дофинансировании компании.