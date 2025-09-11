Стороны обсудили десяток вопросов двусторонних отношений, сообщил президент Белоруссии

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал обстоятельным свой разговор с делегацией США, стороны обсудили десяток вопросов двусторонних отношений. Соответствующий видеофрагмент привел близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

"Вчера, [постпред Белоруссии при ООН] Валентин Борисович [Рыбаков], мы провели обстоятельный разговор с делегацией [президента США] Дональда Трампа и обсудили десяток вопросов, которые касаются наших отношений с США", - сказал Лукашенко.