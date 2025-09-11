По словам Кириакоса Мицотакиса, свобода слова должна быть защищена любой ценой

АФИНЫ, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что потрясен мерзким убийством американского активиста Чарли Кирка. Об этом глава правительства сказал на встрече с министром внутренних дел США Дугласом Бергамом.

"Прежде всего, я хотел бы выразить свое потрясение и скорбь в связи с мерзким убийством Чарли Кирка. Политическое насилие не имеет места в нашей демократии, и свобода слова должна быть защищена любой ценой", - подчеркнул Мицотакис. Его заявление опубликовано на сайте главы правительства.

Как ранее сообщили СМИ, в Кирка стреляли во время его выступления в университете в городе Орем (штат Юта). Он был госпитализирован, однако спасти его не удалось. Президент США Дональд Трамп позднее сообщил, что Кирк умер.

31-летний Кирк активно поддерживал Трампа и, как указывает агентство Associated Press, внес значительный вклад в победу республиканца на прошедших президентских выборах. Активист неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине.