По словам белорусского президента, стране не нужны "ни политзаключенные, ни вообще заключенные"

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что США занимают очень конструктивную позицию в переговорах об освобождении ряда заключенных в Белоруссии.

"Американцы занимают конструктивную позицию, очень конструктивную позицию по так называемым политзаключенным. Нам ни политзаключенные, ни вообще заключенные не нужны", - сказал белорусский президент.

Он пояснил, что в переговорах звучат разные количественные оценки таких заключенных. "Мы понимаем, что еще несколько тысяч ходят, косо смотрят на власть, на страну, хотят тут что-то перевернуть. Только те (находятся в заключении - прим. ТАСС), которые действительно участвовали в этом мятеже (в 2020 году - прим. ТАСС). И американцы это понимают. Но обращаются к ним люди, родители и так далее, они реагируют на это, мы их слышим. С удовольствием разговариваем на эту тему. Если будет хоть малейшая возможность освобождения отдельных людей - тем более они их забирают куда-то в Европу или куда-то [еще], - пожалуйста", - сказал Лукашенко.