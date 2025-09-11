Валентин Рыбаков уверен, что Вашингтон и Минск идут навстречу друг другу

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Снятие Соединенными Штатами санкций с авиакомпании "Белавиа" показывает всем, и в первую очередь ЕС, что надо вести диалог. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

"Первый шаг американской стороной в этом направлении сделан, принято решение и объявлено об этом - снятие санкций с "Белавиа". Это небольшая часть того, что нам еще предстоит решить в ближайшем, я надеюсь, будущем. Но этот шаг важный, он показывает всем, в первую очередь нашим соседям, Евросоюзу, что надо просто разговаривать, надо вести диалог. Надо накопившиеся вопросы пытаться решать. Так, чтобы решения эти были приемлемы для всех сторон", - цитирует дипломата агентство БелТА.

По его словам, за годы между Вашингтоном и Минском накопились различные вопросы, которые требуют срочного решения. "У нас в виду странной, мягко говоря, неправильной политики прежней администрации США накопился ряд вопросов санкционного характера. Вопросов, которые нам реально мешают, блокируют развитие и политических, и экономических, и торговых отношений. И отношений в любой другой сфере", - отметил Рыбаков.

Дипломат выразил уверенность, что стороны идут навстречу друг другу. Решения, о которых договаривались, приняты, совершены соответствующие действия. "Сейчас мы будем просто вырабатывать программу дальнейших шагов, последовательности этих шагов, чтобы решить все остальные вопросы", - рассказал он.

11 сентября представитель президента США Джон Коул на встрече с Лукашенко сообщил, что Вашингтон снял санкции с авиакомпании "Белавиа".