Катар опроверг утверждения о переоценке оборонного партнерства с США

Катарское правительство назвало материал Axios попыткой "вбить клин" между Дохой и Вашингтоном

ДОХА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Катара опровергли публикацию американского портала Axios о том, что Доха решила пересмотреть сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности после удара Израиля по руководству ХАМАС в катарской столице. Об этом говорится в заявлении Международного медиаофиса Катара.

"Утверждение "осведомленного" неназванного источника Axios о том, что Катар якобы пересматривает свое партнерство с США в сфере безопасности, является абсолютно ложным", - отмечается в заявлении.

В медиаофисе назвали материал Axios попыткой "вбить клин между Катаром и США", подчеркнув, что партнерство между двумя странами "в сфере обороны и безопасности сейчас крепче, чем когда-либо".