Лукашенко заявил, что готов продолжить с США разговор по теме заключенных

По словам белорусского президента, эту тему американскому лидеру Дональду Трампу "подсовывают, подкидывают"

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продолжить с США разговор по вопросу заключенных, Вашингтон занимает конструктивную позицию. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Мы готовы на эту тему разговаривать. Тем более американцы занимают конструктивную позицию, очень конструктивную позицию по так называемым политзаключенным. Нам ни политзаключенные, ни вообще заключенные не нужны", - сказал Лукашенко на встрече с постоянным представителем республики в ООН Валентином Рыбаковым.

Президент пояснил, что в переговорах звучат разные оценки количества таких заключенных. "Мы понимаем, что еще несколько тысяч ходят, косо смотрят на власть, на страну, хотят тут что-то перевернуть. Только те (находятся в заключении - прим. ТАСС), которые действительно участвовали в этом мятеже (в 2020 году - прим. ТАСС). И американцы это понимают. Но обращаются к ним люди, родители и так далее, они реагируют на это, мы их слышим. С удовольствием разговариваем на эту тему. Если будет хоть малейшая возможность освобождения отдельных людей - тем более они их забирают куда-то в Европу или куда-то, - пожалуйста", - сказал Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь Белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила ТАСС, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 52 заключенных, исходя из принципов гуманизма, также учитывался возраст осужденных, состояние здоровья, вопросы воссоединения семей. В числе помилованных - лидеры и участники экстремистских, террористических организаций, участники массовых беспорядков, представители экстремистских и деструктивных СМИ.