Расследования ведутся по различным статьям, но большинство - по подозрению в сотрудничестве с РФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) с 2022 года открыла 180 дел против священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), среди них - 23 архиерея. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

По его данным, расследования ведутся по различным статьям, но большинство - по подозрению в сотрудничестве с РФ. Среди таких дел наибольшее количество по статье об оправдании действий России на Украине - 45. Далее следует статья о коллаборационной деятельности - по ней открыто 33 дела. Еще 11 дел открыты по статье об изготовлении коммунистической символики, 10 - о госизмене, пять - о пособничестве РФ. Меньше всего дел открыто по статьям о содействии захвату власти и посягательстве на территориальную целость - по три дела на каждую статью.

Издание уточняет, что на данный момент суды признали виновными в совершении преступлений 38 священников УПЦ.

Украинские власти в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них также вводят санкции.

Хотя прихожанами УПЦ в стране, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины (ГСУЭСС), остаются не менее пять-шесть млн жителей, летом 2024 года был принят инициированный Владимиром Зеленским закон о запрете УПЦ. С 24 мая этого года власти получили право окончательно запретить религиозные организации УПЦ через суд. Уже 29 августа ГСУЭСС подала иск о запрете УПЦ.