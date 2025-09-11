Решение было принято правительством единогласно, однако его обоснование имеет гриф секретности, заявил словенский вице-премьер Матей Арчон

БЕЛГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Словении утвердило санкции против президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика и запретило ему въезд в страну. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам заседания словенский вице-премьер Матей Арчон.

По его словам, решение было принято правительством единогласно, однако его обоснование имеет гриф секретности. Арчон уточнил, что ограничение касается только самого Додика и не распространяется на членов его семьи.

В начале августа Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение о прекращении полномочий Додика. Поводом для этого послужил вердикт Апелляционной палаты суда в БиГ, которая оставила в силе вынесенный ему приговор в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на политическую деятельность из-за игнорирования решений представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Позднее тюремное заключение заменили денежным штрафом.

Вслед за этим ЦИК Боснии и Герцеговины заявил о проведении досрочных выборов президента Республики Сербской 23 ноября текущего года. Додик в ответ анонсировал проведение 25 октября референдума о доверии руководству Республики Сербской. По его словам, во время голосования жителей энтитета спросят, поддерживают ли они принятие ключевых решений в Боснии и Герцеговине Шмидтом, легитимность которого не признает руководство энтитета. Ранее Додик заявил, что Республика Сербская может провозгласить свою независимость в случае усиления внешнего давления.