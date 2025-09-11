Обыски прошли вскоре после того, как Бундестаг проголосовал за лишение Максимилиана Кра депутатского иммунитета

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Немецкие следователи в четверг провели обыски в бюро депутата Бундестага (парламент ФРГ) от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиана Кра. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на генеральную прокуратуру Дрездена.

Обыски прошли вскоре после того, как Бундестаг проголосовал за лишение Кра депутатского иммунитета. Голосование прошло без дискуссии по существу вопроса.

По данным DPA, сразу по завершении голосования в бюро Кра в Бундестаге прошли обыски. Также следственные мероприятия прошли в личном доме и бюро политика в Дрездене. Кроме того, бельгийские правоохранители провели обыски на объекте в Брюсселе, где Кра работал как евродепутат в 2019-2025 годы.

Генеральная прокуратура Дрездена в мае начала расследование против Кра по подозрению во "взяточничестве и отмывании денег", уточняет агентство DPA. Политик якобы незаконно получал финансирование из Китая во время работы депутатом Европарламента. Снятие иммунитета не значит, что депутату неизбежно грозит полноценное судебное преследование. Как уточняет DPA, прокуратура теперь хочет выяснить, имеется ли достаточно оснований для выдвижения обвинений или расследование стоит приостановить.

Ранее в августе Высший земельный суд Дрездена начал слушания по делу бывшего помощника Кра и его предполагаемой сообщницы, которые обвиняются в шпионаже в пользу Китая.