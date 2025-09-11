Мадуро ввел в действие план активной обороны Венесуэлы

Президент подчеркнул, что "коммуны организованы и готовы к выполнению задач на всех фронтах в любых нестандартных ситуациях"

КАРАКАС, 11 сентября. /ТАСС/. Президент и главнокомандующий Национальными боливарианскими вооруженными силами Венесуэлы (FANB) Николас Мадуро ввел в действие план активной обороны страны.

"Мы сообщаем стране о вводе в действие плана "Независимость 200: активное сопротивление и постоянная наступательная операция", - сообщил в четверг Мадуро в прямом эфире телеканала Venezolana de Televisión из жилого комплекса города Карибия.

Президент объявил о развертывании оперативных мероприятий вооруженных сил и народного ополчения по комплексной обороне на территории всей страны. Он подчеркнул, что "коммуны организованы и готовы к выполнению задач на всех фронтах в любых нестандартных ситуациях".

Мадуро указал, что Венесуэла будет защищать мир, завоеванный собственными силами. Он заявил, что приветствует "патриотизм подавляющего большинства венесуэльцев, которые со спокойствием, мужеством, твердостью и непоколебимой верой отвергают имперские угрозы".

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с торговлей наркотиками. Более того, Вашингтон беспочвенно обвиняет Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас категорически отрицает.

19 августа три эсминца Военно-морских сил США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих. Мадуро расценивает сосредоточение ВМС США у берегов Венесуэлы как самую большую угрозу республике за последние 100 лет.