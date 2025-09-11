МИД Белоруссии: республика является донором европейской безопасности

Оперативное взаимодействие сил ПВО страны с Польшей и Литвой подтверждает вклад в безопасность, указали в дипведомстве

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Оперативное взаимодействие белорусских сил ПВО с Польшей и Литвой подтверждает вклад Минска в европейскую безопасность, заявили ТАСС в пресс-службе дипведомства Белоруссии.

"Республика Беларусь неизменно остается донором безопасности в Европейском регионе. Недавний факт оперативного взаимодействия белорусских сил ПВО с аналогичными структурами Польши и Литвы в очередной раз подтверждает реальный вклад нашей страны в поддержание безопасности и укрепление доверия в Европе. Именно к такому ответственному и конструктивному взаимодействию в интересах мира и безопасности Минск терпеливо призывает своих западных партнеров", - сказали в МИД Белоруссии.