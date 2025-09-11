В списке освобожденных заключенных также есть восемь белорусов, которые были журналистами телеканала Belsat, указал пресс-секретарь польского дипведомства Павел Вроньский

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Трое граждан Польши, а также восемь белорусов, сотрудничавших с польскими СМИ, находятся в списке 52 заключенных, освобожденных решением президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский.

"В списке находятся трое польских граждан, освобождения которых мы добивались, а также восемь белорусов, которые были журналистами телеканала Belsat (находится в реестре нежелательных организаций на территории РФ - прим. ТАСС), либо сотрудничали с другими польскими СМИ", - рассказал Вроньский на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info. Представитель дипведомства не стал называть имена освобожденных.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил об освобождении в Белоруссии 52 заключенных, которые уже пересекли белорусско-литовскую границу. Как уточнил Telegram-канал "Пул первого", Лукашенко помиловал ряд иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других зарубежных лидеров.