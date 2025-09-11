Большинство объектов непригодны для восстановления, сообщили в министерстве городского развития страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Массовые беспорядки в Непале нанесли государственной инфраструктуре ущерб, оценка которого превышает 200 млрд непальских рупий (более $1,4 млрд). Об этом сообщили в министерстве городского развития страны.

"Большинство объектов непригодны для восстановления. Их невозможно просто отремонтировать и использовать снова, как это бывает после землетрясений. На их полное воссоздание потребуется свыше 200 млрд непальских рупий", - приводит слова чиновника министерства портал Khabarhub.

Серьезные повреждения получили ключевые символы государственной власти - комплекс Сингха Дурбар, где располагается правительство страны и многие министерства, здание парламента и Верховный суд. Стоимость каждого из этих сооружений оценивается в миллиарды рупий. В ходе беспорядков в огне после поджогов были также уничтожены исторические документы и архивы.