КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. Удар Израиля по лидерам палестинского движения ХАМАС, находившимся в Дохе, является объявлением войны всем арабским и исламским государствам. Такое мнение выразил член политбюро движения Фаузи Бархум.

"Совершенное Израилем преступление - это не просто нападение на Катар, но открытое объявление войны всем арабским и исламским странам, а также угроза стабильности всего региона", - утверждает Бархум, текст его выступления опубликован в Telegram-канале ХАМАС.

Представитель радикалов также объявил, что жена лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи, его невестка и внуки получили ранения в результате удара Израиля. О состоянии самого аль-Хейи Бархум не сообщил. На фотографиях с прошедшей в Катаре церемонии похорон погибших при израильской атаке, опубликованных в Telegram-канале ХАМАС, лидер движения в Газе также не был запечатлен.

Накануне издание Asharq Al Awsat проинформировало со ссылкой на источники в ХАМАС, что двое членов политбюро движения получили ранения в результате удара Израиля по Дохе, один из них находится в критическом состоянии. Газета отметила, что пострадавшие в настоящий момент проходят лечение "в частной больнице" в Катаре и находятся "под усиленной охраной", их имена пока не раскрываются.

9 сентября в Дохе прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и с участием ВВС нанесли удары по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов переговорной делегации движения, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров группировки в секторе Газа Халиля аль-Хейи.