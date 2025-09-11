Как отмечает издание, причина кроется в тотальной коррупции при распределении госзаказов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более половины дронов, которые поступают подразделениям ВСУ по госзаказу, оказываются бракованными. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его информации, показатель в 60% непригодных дронов если и преувеличен, то незначительно. Как рассказал изданию один из офицеров ВСУ, из-за большого количества брака, почти половина его подразделения БПЛА занята только тем, что сутками пересобирает неисправные дроны.

Как отмечает издание, причина кроется в тотальной коррупции при распределении госзаказов, в результате чего контракты могут получать недобросовестные и непроверенные производители. На качество продукции влияет и то, что при производстве используются китайские комплектующие и запчасти кустарного производства, где высок процент брака. Еще одна проблема состоит в том, что большая часть украинских дронов собирается буквально в "гаражных условиях" людьми, не имеющими специального образования и подготовки.

По информации издания, при этом цены на готовые беспилотники в контрактах могут завышаться в несколько раз, а в некоторых случаях они поставляются в войска только на бумаге. Как утверждают опрошенные "Страной" эксперты, центром этой коррупционной схемы стало Минобороны.

На Украине уже неоднократно появлялись журналистские расследования о коррупции при оборонных закупках, а также разработках и производстве собственного вооружения, авторы которых показывали, что к созданию этих схем причастно ближайшее окружение Владимира Зеленского и его офиса. Последним крупным скандалом стало расследование вокруг фирмы Fire Point, которая была заявлена украинскими властями как производитель новой украинской ракеты "Фламинго". Как выяснило украинское издание, Национальное антикоррупционное бюро Украины - созданный по указанию Запада и пока неподконтрольный властям Украины орган - выявило значительные несоответствия в выполнении этой фирмой госзаказа по поставкам беспилотников и комплектующих к ним. Внимание следствия привлек и тот факт, что до недавнего времени этот производитель дронов был практически неизвестен за пределами профессионального сообщества, однако сейчас стал одним из крупнейших, если не самым крупным, получателем бюджетных средств украинского Минобороны на беспилотники. По информации СМИ, конечным бенефициаром Fire Point может быть совладелец фирмы "Квартал 95" бизнесмен Тимур Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского.