НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Винтовка, из которой, предположительно, был застрелен в Юте американский правый активист Чарли Кирк, была заряжена патронами с гравировкой, связанной с трансгендерной (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) и антифашистской идеологией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Ранее местные власти сообщили об обнаружении винтовки в лесной зоне, в направлении которой скрылся подозреваемый. По сведениям газеты, винтовка была обернута в ткань, в патроннике осталась пустая гильза. В магазине находилось еще три патрона, на всех были надписи упомянутой идеологии, их содержание издание не раскрывает.

Как указывает The Wall Street Journal, выстрел в Кирка был совершен в тот момент, когда он говорил о случае массовой стрельбы с участием трансгендеров. Предположительно, речь шла о нападении на католическую школу в Миннеаполисе (штат Миннесота) в августе.

В 31-летнего Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист был сторонником президента США Дональда Трампа и, как указало агентство Associated Press, внес значительный вклад в победу последнего на прошедших президентских выборах. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.