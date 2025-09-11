МИД ОАЭ: слова Нетаньяху подрывают шансы на достижение стабильности

Продолжение провокационного и агрессивного подхода толкает регион на крайне опасный путь, подчеркнули в дипведомстве

ДУБАЙ, 11 сентября. /ТАСС/. ОАЭ решительно осуждают заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинившего Катар в укрывательстве террористов на своей территории, и считают, что эти высказывания подрывают шансы на достижение стабильности в регионе. Об этом говорится в заявлении МИД ОАЭ.

"Безопасность и стабильность братского Государства Катар являются неотъемлемой частью безопасности и стабильности стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), и любое нападение на государство Персидского залива представляет собой угрозу единой системе безопасности ССАГПЗ", - подчеркивается в тексте, который опубликовало агентство WAM. Министерство выразило "полное неприятие" израильских заявлений, содержащих угрозы в адрес Государства Катар, и подчеркнуло, что "продолжение этого провокационного и агрессивного подхода подрывает шансы на достижение стабильности и толкает регион на крайне опасный путь".

9 сентября в Дохе прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что ВВС еврейского государства при поддержке Службы общей безопасности нанесли удары по представителям палестинского движения ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате нападения погиб сотрудник катарских сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов переговорной делегации движения, признав, что жертвами атаки стали шесть человек, включая сына одного из лидеров группировки в секторе Газа Халиля аль-Хейи.

10 сентября Нетаньяху заявил, что удар Израиля по Дохе был столь же обоснован, как и военная кампания США в Афганистане, начатая после терактов 11 сентября 2001 года. По его мнению, в современной истории Израиля прямым аналогом атаки 11 сентября является нападение, совершенное радикалами из ХАМАС 7 октября 2023 года. По версии премьера, нанося удар по Дохе с целью устранения руководства ХАМАС, Израиль "действовал в том же духе", что и США в 2001 году. Согласно утверждению Нетаньяху, Катар "предоставляет убежище, укрывает террористов, финансирует ХАМАС".