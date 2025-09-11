Шмыгаль: Украина хочет получить радары производства шведского SAAB

Основной упор делается на усилении авиационных возможностей, заявил министр обороны Украины

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Украина хочет получить для своей армии радары производства шведского военно-промышленного концерна SAAB. Об этом заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль.

На полях выставки вооружений DSEI 2025 в Лондоне Шмыгаль, в частности, встретился с представителями шведской компании. "Основной фокус - на усилении наших авиационных возможностей. <…> Другой важный вопрос - поставка радаров производства SAAB. В частности, договорились продолжать сотрудничество по укреплению возможностей Сил обороны [Украины] по ситуационной осведомленности в воздушном пространстве", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что правительство намерено выделить Украине 70 млрд крон ($7,47 млрд) дополнительной военной поддержки до 2027 года. В 2025 году Швеция предоставит ВСУ новый пакет помощи в размере 9,2 млрд крон ($982 млн). В частности, в новый пакет, двадцатый по счету, войдут 18 единиц артиллерийских систем Archer, мобильная береговая радиолокационная система, боеприпасы, буксиры с гранатометами и системы вооружения для боевого катера Type 90, которые ранее предоставлялись ВСУ.