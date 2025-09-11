Гражданка России и Израиля Цурков рассказала Нетаньяху о тяжелом плене

Премьер-министр отметил большую роль США в освобождении женщины

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сентября. /ТАСС/. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообщался с гражданкой РФ и Израиля Елизаветой Цурков, освобожденной из плена в Ираке. Она поблагодарила его за помощь с освобождением и рассказала о непростых условиях пребывания в неволе, сообщила канцелярия главы правительства.

Цурков также поблагодарила всех участников процесса ее освобождения. Кроме того, она выразила надежду на скорейшее вызволение из Газы всех остающихся там израильских заложников.

Нетаньяху, со своей стороны, отметил, что большую помощь в освобождении Цурков оказали США. Он подчеркнул, что правительство Израиля неустанно работает над возвращением и заложников из Газы, отметили в канцелярии.

5 июля 2023 года канцелярия Нетаньяху заявила, что Цурков удерживается шиитской группировкой "Катаиб Хезболлах" в Ираке. В аппарате главы правительства добавили, что она въехала в республику по российскому паспорту в научных целях. Как проинформировала израильская гостелерадиокомпания Kan, Цурков является экспертом по Сирии, а также по деятельности террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников иракского шиитского имама Муктады ас-Садра и ливанских формирований.

В июле 2023 года саудовский телеканал Al Hadath сообщил о расследовании иракской стороной дела о похищении Цурков. Отмечалось, что, с точки зрения Багдада, это дело связано с вопросами национальной безопасности Ирака.

9 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что Цурков, студентка из Принстона, сестра которой является американской гражданкой, освобождена и находится в безопасности в американском посольстве в Ираке. Затем факт ее освобождения подтвердили иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани и Нетаньяху, в тот же вечер сообщивший об этом семье Цурков. Вечером 10 сентября она через Кипр вернулась в Израиль, где ее сразу отправили в больницу на медосвидетельствование.