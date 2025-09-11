Дипведомство выразило протест против нарушения польского воздушного пространства

СТОКГОЛЬМ, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в королевстве. Об этом сообщается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

"Сегодня, 11 сентября, Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме. Это было сделано в знак протеста против нарушения Россией воздушного пространства Польши 10 сентября", - говорится в нем.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство Польши. По словам премьер-министра Дональда Туска, ночью с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. По его утверждению, все беспилотники летели с территории Белоруссии. На данный момент известно о трех сбитых БПЛА. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. По данным министерства, "объекты для поражения на территории Польши не планировались". Дальность БПЛА, которые, как утверждается, пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО РФ заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".