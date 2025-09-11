В частности, Абдель Малик аль-Хуси сообщил о нападении на два торговых судна еврейского государства в Красном море

ДУБАЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Лидер мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за последние две недели повстанцы провели 38 военных операций против Израиля. Выступление аль-Хуси транслировал принадлежащий мятежникам телеканал Al Masirah.

"За последние две недели было проведено 38 операций, в том числе с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - сказал он. По его утверждению, операции с применением беспилотников были эффективными, в частности "23 БПЛА поразили несколько целей в Хадере, Яффе, Ашдоде, Ашкелоне, Негеве и Умм-эр-Рашраше (арабское название Эйлата - прим. ТАСС)".

"Одна из успешных операций была направлена против аэропорта, который израильский противник называет аэропортом Рамон, еще одна важная операция [проведена] против аэропорта Лод (аэропорт Бен-Гурион - прим. ТАСС)". - утверждает аль-Хуси. Кроме того, лидер йеменских повстанцев сообщил о нападении на два израильских торговых судна в Красном море.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января 2025 года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства. В ответ Израиль неоднократно наносил удары по инфраструктурным объектам хуситов, включая аэропорт Саны и порты на берегу Красного моря.