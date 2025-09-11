Также Марко Джурич поблагодарил за принципиальную позицию Москвы по вопросу статуса Косово и Метохии

БЕЛГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич в ходе встречи с директором департамента международных организаций МИД России Кириллом Логвиновым заявил о важности сохранения диалога и регулярных контактов с РФ на высшем и высоком уровне. Об этом говорится в распространенном заявлении сербского внешнеполитического ведомства.

"Подчеркнув важность сохранения непрерывности диалога и встреч на высшем и высоком уровне, Джурич особо отметил недавнюю встречу президентов [Сербии и РФ Александара] Вучича и [Владимира] Путина в Пекине, подчеркнув, что она стала подтверждением взаимной готовности к сохранению традиционно близких связей двух стран", - указали в МИД.

Джурич провел переговоры с Логвиновым, который возглавляет делегацию российской стороны на консультациях по вопросам многостороннего сотрудничества, проходящих между двумя министерствами.

"Проведение сегодняшних консультаций по вопросам сотрудничества в рамках системы ООН особенно полезно накануне общей дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сербия рассматривает ООН как важнейшую международную организацию, особенно в вопросах защиты своего суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул Джурич.

Глава сербской дипломатии подтвердил приверженность Сербии приоритетным направлениям деятельности ООН, одновременно выразив готовность "продолжать хорошее сотрудничество с Российской Федерацией" на этой площадке. В заключение Джурич поблагодарил за принципиальную позицию Москвы по вопросу статуса Косово и Метохии.