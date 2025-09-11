Члены Совета выразили глубокое сожаление в связи с гибелью людей

ООН, 11 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН осудил удары Израиля по столице Катара и подчеркнул свою поддержку суверенитета арабской страны. Об этом говорится в заявлении органа, обнародованном постпредством Великобритании при ООН в X.

"Члены Совета Безопасности осудили удары 9 сентября по Дохе, территории ключевого посредника. Они выразили глубокое сожаление в связи с гибелью людей, - говорится в заявлении. - Они подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара в соответствии с принципами Устава ООН".

В документе члены Совбеза также отметили "важность деэскалации" и выразили поддержку Катару.

"Члены СБ вновь выразили свою поддержку крайне важной роли, которую Катар вместе с США и Египтом продолжает играть в посреднических усилиях в регионе", - говорится в заявлении.

Помимо этого, Совбез указал, что освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников, а также прекращение боевых действий в анклаве остается "первоочередным приоритетом".

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства радикального палестинского движения ХАМАС, находившимся в Дохе. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи, а также сотрудника катарских сил безопасности.