Воду очистили с помощью усовершенствованной системы обработки жидких отходов

ВЕНА, 11 сентября. /ТАСС/. Концентрация трития в 15-й пробе воды, взятой экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), взятой с АЭС "Фукусима-1", значительно ниже нормы.

Об этом говорится в заявлении международной организации.

"Независимое взятие проб и их анализ со стороны МАГАТЭ подтвердили, что концентрация трития в 15-й пробе воды, очищенной с помощью усовершенствованной системы обработки жидких отходов, которую сегодня начала сбрасывать Токийская электроэнергетическая компания TEPCO с атомной электростанции "Фукусима-1", значительно ниже операционного предела для Японии", - отметили эксперты агентства.