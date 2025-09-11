Стороны также уделили особое внимание приоритетам и инициативам Москвы и Белграда в ходе 80-й сессии ГА ООН

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов и заместитель министра иностранных дел Сербии Катарина Лалич-Смаевич обсудили на консультациях в Белграде взаимодействие стран на площадке ООН, ситуацию вокруг Косова, а также в Боснии и Герцеговине. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Стороны также затронули региональную повестку с акцентом на ситуацию вокруг Косова, а также в Боснии и Герцеговине",- указали в МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что стороны уделили особое внимание приоритетам и инициативам России и Сербии в ходе 80-й сессии ГА ООН, актуальным тенденциям в функционировании Всемирной организации, подходам к ее реформированию, а также взаимодействию стран на площадке организации.

"Консультации подтвердили высокую степень совпадения подходов двух стран к основным ооновским сюжетам, позволили определить возможности для расширения внешнеполитической координации в рамках Всемирной организации", - указали в министерстве.