Юрист де Зайас: Польша толком не разобралась в инциденте с БПЛА

Польские власти запросили применение статьи 4 договора НАТО, так и не проверив, действительно ли российские беспилотники пересекли воздушное пространство страны, указал бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека

ЖЕНЕВА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Польши чрезмерно отреагировали на ситуацию с БПЛА, запросив применение статьи 4 договора НАТО, так и не проверив обстоятельства инцидента. Такое мнение выразил американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас.

"Польша реагирует чрезмерно, ссылаясь на статью 4 договора НАТО, - написал он в Х. - Давайте сначала выясним факты и посмотрим, действительно ли российские беспилотники пересекли воздушное пространство Польши. Если да, то есть много способов подать дипломатический протест в связи с нарушением суверенитета".

Кроме того, эксперт подчеркнул, что беспилотники, о которых идет речь, "если они действительно входили в воздушное пространство Польши, были нацелены на военные объекты в западной Украине, а не на какие-либо польские цели". Он также добавил, что в отличие от 2022 года, когда украинская ракета убила двух польских фермеров, в результате данного инцидента "ни один поляк не пострадал".

Статьи 4 и 5 Североатлантического договора определяют действия стран НАТО в случае, если какой-либо из них угрожает опасность, а также порядок коллективной обороны блока. Согласно положениям статей, угроза одной стране НАТО воспринимается как нападение на всех членов альянса. В то же время в документе не указывается, что именно НАТО может воспринять как нападение или угрозу, поэтому устанавливается механизм консультаций для выработки ответа.