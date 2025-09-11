Российских дипломатов пригласили в МИД Бельгии в связи с инцидентом в Польше

БРЮССЕЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. МИД Бельгии пригласил нового посла РФ в Бельгии Дениса Гончара, а также временного поверенного в делах России в Брюсселе в связи с инцидентом с БПЛА в Польше.
Об этом сообщило бельгийское информационное агентство Belga со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.
По сведениям агентства, в ходе встречи бельгийские власти заявили об "умышленном нарушении" воздушного пространства государства - члена ЕС, которое они расценили как "новую серьезную эскалацию со стороны России в отношении ЕС и НАТО".